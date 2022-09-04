Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erkam Reşmen), Melih İnan (Dk. 61 Rashad Muhammed), Bardhi (Dk. 67 Balaj), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 67 Camara)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Çağlayan Menderes), Donkor, Ümit Kurt, İsmail Erdoğan (Dk. 38 Hüsamettin Tut), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Nalepa), Burak Süleyman (Dk. 62 Woolery), Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Hurşit Taşcı (Dk. 62 Ozan Sol), Kasongo

Goller: Dk. 76 Olawoyin, Dk. 79 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Kasongo (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Ümit Kurt (Sakaryaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz