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Futbol: Spor Toto 1. Lig

04.09.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü: 2 - Sakaryaspor: 1

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erkam Reşmen), Melih İnan (Dk. 61 Rashad Muhammed), Bardhi (Dk. 67 Balaj), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 67 Camara)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Çağlayan Menderes), Donkor, Ümit Kurt, İsmail Erdoğan (Dk. 38 Hüsamettin Tut), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Nalepa), Burak Süleyman (Dk. 62 Woolery), Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Hurşit Taşcı (Dk. 62 Ozan Sol), Kasongo

Goller: Dk. 76 Olawoyin, Dk. 79 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Kasongo (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Ümit Kurt (Sakaryaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

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Sakaryaspor ankara keçiörengücü spor toto 1.lig

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