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Futbol: Spor Toto 1. Lig

10.09.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor: 2 - Altaş Denizlispor: 1

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Anıl Usta

Sakaryaspor: Furkan Köse, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 46 Ozan Sol), Woolery (Dk. 77 Burak Süleyman), Isaac Donkor, Nalepa (Dk. 90 Çağlayan Menderes), Hakan Yavuz (Dk. 87 Artem Kravets), İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Deni Milosevic), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk.78 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 87 Bekir Turaç Böke), Mayi (Dk. 83 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 78 Erdal Akdarı), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar (Dk. 78 Muhammet Özkal) , Mustafa Çeçenoğlu

Sarı kartlar: Dk. 30 Muhammed Gönülaçar, Dk. 59 Gökhan Süzen, Dk. 84 Schwechlen, Dk. 90+3 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+7 Bekir Turaç Böke, 90+10 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 59 Hakan Yavuz, Dk. 64 Oğuz Yıldırım (Yedek kulübesinde), Dk. 86 Furkan Köse, Dk. 90+3 Hurşit Taşçı (Sakaryaspor)

Goller: Dk. 21 Mayi (Altaş Denizlispor), Dk. 53 ve Dk. 71 Kasongo (Sakaryaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.

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