YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

18.09.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrumspor: 1 - Manisa FK: 1

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Abdurrahman Canlı, Recep Aydın (Dk. 66 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 85 Musah Muhammed), Kenan Özer (Dk. 85 Drazic), Musa Caner Aktaş( Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Celal Dumanlı (Dk. 75 Jahovic)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan (Dk. 83 Fırat Sarı), Gakpa (Dk. 83 Grezda), Batuhan Kör (Dk. 66 Alioune Ba - Dk. 88 Stark), Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin (Dk. 72 Mehmet Uysal), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Adem Büyük

Goller: Dk. 45 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrumspor), Dk. 88 Mehmet Uysal (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 89 Çağrı Giritlioğlu (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 75 Onur Akbay, 88 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor, sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrumspor-Manisa FK maçının ardındanBodrumspor-Manisa FK maçının ardından
Ümraniye'de bir kişi silahla yaralandıÜmraniye'de bir kişi silahla yaralandı
8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası
Anahtar Kelimeler:
Manisaspor Muğla bodrumspor

Muğla Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
13:06
İkindi
16:35
Akşam
19:18
Yatsı
20:34
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.