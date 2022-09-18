Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Abdurrahman Canlı, Recep Aydın (Dk. 66 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 85 Musah Muhammed), Kenan Özer (Dk. 85 Drazic), Musa Caner Aktaş( Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Celal Dumanlı (Dk. 75 Jahovic)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan (Dk. 83 Fırat Sarı), Gakpa (Dk. 83 Grezda), Batuhan Kör (Dk. 66 Alioune Ba - Dk. 88 Stark), Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin (Dk. 72 Mehmet Uysal), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Adem Büyük

Goller: Dk. 45 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrumspor), Dk. 88 Mehmet Uysal (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 89 Çağrı Giritlioğlu (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 75 Onur Akbay, 88 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor, sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.



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