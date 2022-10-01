Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 86 Grahovaç), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 46 Alberk Koç), Koray Altınay, Mithat Pala, Miya (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Benhur Keser (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen (Dk. 78 Süleyman Güneş), Abdurrahman Canlı (Dk. 62 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 78 Koray Kılınç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Erdem Çetinkaya (Dk. 62 Bahadır Erol), Celal Dumanlı (Dk.71 Jahovic)

Gol: Dk. 67 Sefa Yılmaz, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Onur Akbay, Dk. 58 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 74 Mithat Pala, Dk. 90+3 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.



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