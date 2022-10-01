YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.10.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor: 2 - Bodrumspor: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 86 Grahovaç), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 46 Alberk Koç), Koray Altınay, Mithat Pala, Miya (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Benhur Keser (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş

Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen (Dk. 78 Süleyman Güneş), Abdurrahman Canlı (Dk. 62 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 78 Koray Kılınç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Erdem Çetinkaya (Dk. 62 Bahadır Erol), Celal Dumanlı (Dk.71 Jahovic)

Gol: Dk. 67 Sefa Yılmaz, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Onur Akbay, Dk. 58 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 74 Mithat Pala, Dk. 90+3 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de 46 yıl sonra çözülen yol sorunu vatandaşlarca sevinçle karşılandıRize'de 46 yıl sonra çözülen yol sorunu vatandaşlarca sevinçle karşılandı
Çocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulunduÇocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulundu
Antalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktıAntalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktı
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor bodrumspor futbol spor toto 1.lig

Rize Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:13
İkindi
15:30
Akşam
18:08
Yatsı
19:28
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.