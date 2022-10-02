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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.10.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 1 - Ankara Keçiörengücü: 4

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Hasan Hüseyin Acar, Kubilay Aktaş, (Dk. 82 Muzaffer Kocaer), Metehan Yılmaz, (Dk. 46 Emre Oymak) Ali Dere, (Dk. 72 Sami Satılmış) Emircan Gürlük, Bertuğ Bayar, (Dk. 46 Ahmet Dereli), Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya (Dk. 46 Furkan Metin)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür, (Dk. 23 Melih İnan), Rashad Muhammed, (Dk. 68 Ali Babaei), Bardhi, (Dk. 87 Friday Eze), Mikail Okyar, (Dk. 87 Haşim Arda Sarman), Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz, Camara (Dk. 68 Mara)

Gol: Dk. 7 Volkan Fındıklı (Altınordu), Dk. 16 Hamza Gür, Dk. 36 Mikail Okyar, Dk. 45+1 Bekir Karadeniz (penaltıdan), Dk. 56 Camara (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 65 Aykut Demir, Dk. 80 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Ankara Keçiörengücü, Altınordu'yu deplasmanda 4-1 yendi.

Maçın başlangıcında Pençe-Kilit Operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit düşen asker ve polisler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu ankara keçiörengücü

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