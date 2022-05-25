Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Alpaslan Dedeş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Gökhan Alsan (Dk. 85 Shala), Novikovas, Eren Tozlu, Hasek (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Olanare (Dk. 74 Aly Malle)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Rroca (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Jetmir Topalli (Dk. 69 Kağan Bağış), Ethemi (Dk. 77 Kaan Gültekin) İbrahim Yılmaz (Dk. 90+1 Ologo)

Goller: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 63 Rroca, Dk. 75 Ethemi, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 80 ve 90+6 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Estrela, Dk. 45 Eren Tozlu, Dk. 74 Gökhan Alsan, Dk. 80 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Ferhat Yazgan, Dk. 45+1 Rroca, Dk. 79 Kağan Bağış, Dk. 84 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yendi.

Finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz