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Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final

25.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - İstanbulspor: 4

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Alpaslan Dedeş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Gökhan Alsan (Dk. 85 Shala), Novikovas, Eren Tozlu, Hasek (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Olanare (Dk. 74 Aly Malle)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Rroca (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Jetmir Topalli (Dk. 69 Kağan Bağış), Ethemi (Dk. 77 Kaan Gültekin) İbrahim Yılmaz (Dk. 90+1 Ologo)

Goller: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 63 Rroca, Dk. 75 Ethemi, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 80 ve 90+6 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Estrela, Dk. 45 Eren Tozlu, Dk. 74 Gökhan Alsan, Dk. 80 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Ferhat Yazgan, Dk. 45+1 Rroca, Dk. 79 Kağan Bağış, Dk. 84 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yendi.

Finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

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