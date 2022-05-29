Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 88 Cüneyt Köz), Kerim Avcı (Dk. 84 Bentley), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlun, Osmajic (Dk. 46 Beykan Şimşek), Levent Ayçiçek (Dk. 67 Süleyman Luş)

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Dibba, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sedikida), Timur Temeltaş (Dk. 58 Bekir Yılmaz), Geouveia, Taşkın İlter (Dk. 66 Umut Bulut), Bülent Uzun (Dk. 85 Enes Keskin), Ahmet Ildız (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Cenk Ahmet Alkılıç

Goller: Dk. 4 Keny (Penaltıdan), Dk. 45 Alpay Koldaş, Dk.58 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 18 Umut Bulut, Dk. 60 Taşkın İlter, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Dk.90+7 Mezague (Eyüpspor), Dk. 36 Keny, Dk. 37 Caner Cavlun, Dk. 65 Levent Ayçiçek, Dk. 84 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek, finale yükseldi.

Serinin ilk maçını Eyüpspor sahasında 1-0 kazanmıştı.



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