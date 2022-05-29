YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final

29.05.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - İlk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, finalde Royal Hastanesi Bandırmaspor'un rakibi oldu

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya), Rroca, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 88 Tuncer Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Gültekin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 81 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Malle), Novikovas, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Hasek) , Eren Tozlu

Gol: Dk. 87 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ferhat Yazgan, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+4 Eren Tozlu, Dk. 66 Mücahit Albayrak, Dk. 82 Batuhan Artarslan, Dk. 90+8 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla deplasmanda ilk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, adını finale yazdırdı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'un rakibi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildiBoşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi
Trabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldüTrabzon'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.