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Futbol: Spor Toto 1.Lig

06.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 1 - Manisa FK: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık

Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift (Dk. 79 Barış Başdaş), Tomane, Bah (Dk. 46 Savicevic), Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 57 Fofana), Diomande, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 79 Cihan Kahraman), Osman Çelik

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Sertaç Çam (Dk. 75 Diallo), Ahmet Kesim, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 75 Kubilay Aktaş), Orgill, Kouter (Dk. 75 Tabekou), Landre (Dk. 81 Gakpa), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Dk. 79 Özgür Çek), Okan Eken

Gol: Dk. 65 Fofana (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Orgill (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Yasin Öztekin, Dk. 67 Hasan Kılıç, Dk. 68 Yunus Emre Çift, Dk. 90 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Nizamettin Çalışkan, Dk. 56 Hakan Barış, Dk. 57 Mehmet Yılmaz (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

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