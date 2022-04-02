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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio (Dk. 76 Balde), Diabate, Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Süleymanov), Umut Nayir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 78 Cofie), Ulvestad, Fajr (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Gradel (Dk. 86 Sefa Yılmaz), Yatabare, Kayode (Dk. 46 Pedro Henrique)

Goller: Dk. 39 Kayode, Dk. 44 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 ve 79 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 53 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2-2 berabere kaldı.

56. dakikada Gradel'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde boş pozisyonda Yatabare'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada Chiquinho, topla ceza sahası yan çizgisine kadar indi ve meşin yuvarlağı yerden Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

73. dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Chiquinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde arka bölümde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-2

79. dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Sol kanattan topla hareketlenen Diabate, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı kale önüne sert ortaladı. Sivasspor savunmasının dokunamadığı topu Umut Nayir filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

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