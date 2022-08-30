Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.

- Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1

Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

- Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

GBMAYAVP1.BEŞİKTAŞ 43101156102.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ4310945103.ADANA DEMİRSPOR430196394.ARABAM.COM KONYASPOR422050585.FENERBAHÇE 4211136776.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR321060677.GALATASARAY 421121178.TRABZONSPOR421155079.YUKATEL KAYSERİSPOR4202431610.FRAPORT TAV ANTALYASPOR4202880611.BITEXEN GİRESUNSPOR420246-2612.CORENDON ALANYASPOR4121871513.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK310279-2314.İSTANBULSPOR410317-6315.KASIMPAŞA4103111-10316.DEMİR GRUP SİVASSPOR402238-5217.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR401336-3118.MKE ANKARAGÜCÜ301215-4119.ATAKAŞ HATAYSPOR300314-30- 5. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma:

21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)



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