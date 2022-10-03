YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

03.10.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 8. haftası yapılan tek maçla tamamlandı - Bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, averajla liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, oynanan tek müsabakayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Ligde deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek namağlup şekilde yoluna devam eden Medipol Başakşehir, bir maç eksiği olmasına rağmen hanesine yazdırdığı 17 puan sonucunda averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de oynadıkları 8'er maç sonucunda 17'şer puan toplayan Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve Galatasaray, Medipol Başakşehir'i takip etti.

Deplasmanda Yukatel Kayserispor'u yenen Trabzonspor, haftayı 16 puanla beşinci sırada bitirdi.

Derbi maçta golsüz berabere kalan Beşiktaş 15 puanla altıncı, Fenerbahçe ise 14 puanla yedinci basamakta yer aldı.

- Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Adana Demirspor-Galatasaray: 0-0

Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-2

Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-2

- Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR752011110172.ADANA DEMİRSPOR85211697173.ARABAM.COM KONYASPOR8521927174.GALATASARAY8521954175.TRABZONSPOR851213112166.BEŞİKTAŞ843116106157.FENERBAHÇE742120614148.YUKATEL KAYSERİSPOR84041073129.KASIMPAŞA8404815-71210.GAZİANTEP FK8323131121111.CORENDON ALANYASPOR82331116-5912.BITEXEN GİRESUNSPOR722369-3813.İSTANBULSPOR7223611-5814.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK7133912-3615.FRAPORT TAV ANTALYASPOR7205814-6616.MKE ANKARAGÜCÜ7115713-6417.DEMİR GRUP SİVASSPOR8044613-7418.ATAKAŞ HATAYSPOR7115411-7419.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR8026511-62- 9. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Galatasaray, 9. haftayı maç yapmadan geçecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldüKüçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulunduDiyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulunduŞanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig futbol görünüm süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:58
İkindi
16:14
Akşam
18:51
Yatsı
20:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.