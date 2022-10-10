Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.

Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.

- Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2

- Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan1.ADANA DEMİRSPOR953117107182.BEŞİKTAŞ953117107183.ARABAM.COM KONYASPOR95311037184.FENERBAHÇE8521251015175.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK85211138176.GALATASARAY8521954177.TRABZONSPOR952213112178.YUKATEL KAYSERİSPOR94141293139.KASIMPAŞA9414815-71310.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ9333141221211.CORENDON ALANYASPOR92341117-6912.BITEXEN GİRESUNSPOR8224610-4813.İSTANBULSPOR8224713-6814.MKE ANKARAGÜCÜ8215914-5715.DEMİR GRUP SİVASSPOR9144813-5716.FRAPORT TAV ANTALYASPOR8215915-6717.ATAKAŞ HATAYSPOR8215511-6718.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK81341317-4619.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR9036713-63- 10. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)



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