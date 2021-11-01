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Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

01.11.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Capan, Zalazar, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Aykut Akgün), Bruno (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), İsmail Yüksek, Kerem Şen (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu), Alasgarov (Dk. 73 Acolatse), Matavz (Dk. 55 Batuhan Kör)

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Fatih Solmaz, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Pulala (Dk. 55 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Taşkın Çalış), Olawoyin, Vusal İsgandarli (Dk. 74 Talha Yünkuş), Hamza Gür, Eze

Goller: Dk. 5 Kerem Şen, Dk. 35 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Vusal İsgandarli (Ankara Keçiörengücü), Dk. 60 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta maçında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'yü 2-0 mağlup etti.

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