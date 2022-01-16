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Futbol: Spot Toto 1. Lig

16.01.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 2

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Akıncık

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 86 Anıl Taşdemir), Kore, Otoo (Dk. 46 Bilalli), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk. 75 Oğuz Han Aynaoğlu), Kethevoama (Dk. 46 Cumali Bişi)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Dk. 58 Erald Çinari), Mendes, Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 88 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk. 80 Berk Taşkın )

Goller: Dk. 19 Yasin Öztekin, Dk. 83 Fofana (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sedat Dursun, Dk. 90 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

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