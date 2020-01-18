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  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.01.2020 19:04 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir: 4 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Tarık Ongun, İbrahim Çağlar Uyarcan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 82 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 75 Aleksic), Elia, Demba Ba (Dk. 67 Mehmet Topal), Crivelli

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 46 Murat Yıldırım), Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 75 Donald), Guilherme, Bifouma, Fofana (Dk. 61 Umut Bulut), Jahovic

Goller: Dk. 22 Visca, Dk. 27 Demba Ba, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 60 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Bifouma, Dk. 45+4 Acquah, Dk. 80 Robin Yalçın, Dk. 85 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

58. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, penaltı noktası üzerinde topu Guilherme'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazda topu kontrol ettikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada konuk takım farkı 3'e indirdi. Umut Bulut'un ara pasında ceza sahasında kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Jahovic, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

75. dakikada Guilherme'nin ceza yayının sağından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, iyi uzanarak meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ardından Bifouma, sol çaprazda topu kontrol etti. Bu oyuncunun ortasında Chebake'in ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+2. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı kornerde Aleksic'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Futbol Medipol Başakşehir Süper Lig

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