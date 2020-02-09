Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 90 Kravets), Campanharo, Situm (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Mensah, Henrique (Dk. 82 Aksel Aktaş), Mesanovic
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles (Dk. 60 Mukairu), Ndinga (Dk. 73 Ufuk Akyol), Fredy, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 79 Podolski), Sinan Gümüş
Goller: Dk. 41 Mensah (Penaltıdan), Dk. 46 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45+1 Sinan Gümüş (Penaltıdan), Dk. 83 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Özmert, Dk. 59 Veysel Sarı, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 13 Emre Taşdemir, Dk. 59 Sapunaru, Dk. 76 Henrique, Dk. 90+2 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 21. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.
46. dakikada Djedje'nin soldan ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Situm'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Kaleciden dönen topu takip eden Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
62. dakikada Mesanovic'in ceza sahasına kadar taşıdığı topa sert vuruşunda, kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
79. dakikada oyuna yeni giren Podolski ceza sahasında ortalanan topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
83. dakikada Kudriashov'un soldan yerden ortasında ceza sahasına girerken topa gelişine vuran Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2 tamamlandı.
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