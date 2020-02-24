Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Ndongala, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sackey, Sacko, Murawski, Aissati, Barrow, Rodallega
Gol: Dk. 22 Brecka (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 27 Meriah, Dk. 36 Tırpan (Kasımpaşa)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Kasımpaşa, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
14. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın müdahalesiyle sola açılan topu Hadadi aldı. Bu oyuncunun ortasında altıpas önünde Koita'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın soldan ortasında altıpasta yükselen Brecka'nın kafayla vurduğu topu kaleci Stackhowiak son anda çıkardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Brecka, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, lacivert-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.