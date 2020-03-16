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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 16.03.2020 21:11 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudriashov, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Goiano, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare

Süper Lig'in 26. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

7. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne gelen Hakan Özmert'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti.

11. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Amilton'un kafa vuruşunda, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

12. dakikada Kudriashov'un pasına hareketlenen Lukas Podolski, penaltı noktası üzerinde Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası iptal etti.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Yasin Öztekin ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda, top defansa çarptıktan üsten dışarı çıktı.

24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasında sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle kontrol etti.

29. dakikada Kudriashov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün şutunda, Samassa topu çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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