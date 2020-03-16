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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 16.03.2020 22:06 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudriashov, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski (Dk. 90+4 Ndinga), Sinan Gümüş (Dk. 87 Doğukan Sinik), Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Goiano, Fatih Aksoy (Dk. 55 Claudemir), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin (Dk. 74 Kone), Yatabare

Gol: Dk. 81 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Goiano (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Caner Osmanpaşa, Dk. 63 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 62 Lukas Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

55. dakikada Amilton'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda top üsten auta gitti.

72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert, topu penaltı noktası üzerindeki Lukas Podolski'ye çıkarttı. Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Boffin, topu güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada Hakan Özmert'in pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin vuruşunda, topu Samassa kurtardı.

81. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Hakan Özmert'in ortasında Sivassporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu Kudriashov kafayla Veysel Sarı'ya indirdi. Bu oyuncunun tamamladığı top ağlara gitti: 1-0.

90. dakikada Amilton'un pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy'in şutunda, meşin yuvarlak Samassa'da kaldı.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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