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Futbol: Süper Lig

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.06.2020 23:08 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 1 - Beşiktaş: 5

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu (Dk. 89 Youssef), Lopes, Bergdich, Oğuz Yılmaz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Sacko (Dk. 46 Estupinan), Murawski, Aissati, Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Mbamba (Dk. 76 Özgür Çek), Rodallega

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Ruiz (Dk. 68 Erdoğan Kaya), Roco, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Elneny, N'Koudou (Dk. 68 Boyd), Ljajic (Dk. 81 Kartal Kayra Yılmaz), Hutchinson, Lens (Dk. 77 Diaby), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)

Goller: Dk. 10 Burak Yılmaz, Dk. 61 Gökhan Gönül, Dk. 67 N'Koudou, Dk. 76 Ljajic, Dk. 78 Diaby (Beşiktaş), Dk. 53 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Mbamba, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 yendi.

53. dakikada Yukatel Denizlispor eşitliği sağladı. Murawski'nin soldan ortasında, ceza sahasında topu kontrol eden Estupinan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

55. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Rodallega'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top Gökhan Gönül'e çarpıp, oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ljajic'in korner atışında, ön direkte Gökhan Gönül şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

67. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkarttı. Burak Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, meşin yuvarlağı filelere buluşturdu: 1-3.

75. dakikada Beşiktaş 4. golü buldu. Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Tolgahan Acar'ın çabasına rağmen ağlara gitti: 1-4.

78. dakikada Beşiktaş skoru 5-1 yaptı. Elneny'nin ara pası sonrası ceza sahasında topu kontrol eden Diaby'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-5.

Kalan sürede her iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Beşiktaş maçtan 5-1 galip ayrıldı.

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