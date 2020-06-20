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Futbol: Süper Lig

MALATYA HABERLERİ  | 20.06.2020 23:20 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Hadebe, Mina, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Karim Hafez), Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 71 Youssuf Ndayishimiye), Murat Yıldırım (Dk. 88 Donald), Fofana (Dk. 56 Kjartansson), Umut Bulut

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 87 Atınç Nukan), Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 61 Napoleoni), Castro (Dk. 90 Borges), Halil Akbunar (Dk. 61 Tripic), Mossoro (Dk. 81 Deniz Kadah), Serdar Gürler, Wilczek

Goller: Dk. 41 Umut Bulut, Dk. 78 Kjartansson (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 76 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 74 Hikmet Karaman (BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 79 Hadebe, Dk. 87 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 87 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

62. dakikada Sakıb Aytaç'ın kaleci Farnolle'ye verdiği geri pas kısa düştü. Tripic, önünde kalan meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Araya giren Hadebe, topu taca yolladı.

73. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yaptı. Topa kafayı vuran Wilczek, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

Bu arada, hakem Özgür Yankaya, penaltı kararının ardından yoğun itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı dördüncü hakemin uyarısı üzerine kırmızı kartla tribüne gönderdi.

78. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan Töre'nin ceza sahasına gönderdiği topu arka bölümde Youssuf Ndayishimiye kafayla altıpasın içine indirdi. Bu bölümdeki Kjartansson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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