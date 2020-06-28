Futbol: Süper Lig

58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gaziantep'in hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Djilobodji, topu Oğuz'a bıraktı. Oğuz'un pasında Kayode, kale ağzında bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu ayağı ile son anda uzaklaştırdı.

85. dakikada Djilobodji, Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic, takımına eşitliği getirdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti.

