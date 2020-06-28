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Futbol: Süper Lig

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.06.2020 23:11 | Son Güncelleme

Gaziantep FK: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk. 67 Güray Vural) , Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 63 Blanco), Kudriashov, Ribeiro, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Jahovic (Dk. 90+3 Chico)

Goller: Dk. 58 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 88 Jahovic (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Oğuz Ceylan, Dk. 77 Sousa (Gaziantep FK), Dk. 87 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gaziantep'in hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Djilobodji, topu Oğuz'a bıraktı. Oğuz'un pasında Kayode, kale ağzında bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu ayağı ile son anda uzaklaştırdı.

85. dakikada Djilobodji, Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic, takımına eşitliği getirdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti.

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