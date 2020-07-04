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Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 04.07.2020 19:29 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Kitsiou, Michalak, Lobjanidze, Lukasik, Orgill

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse

Sarı kart: Dk. 25 İbrahim Üzülmez (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü), Dk 42 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

11. dakikada sağ kanattan aldığı topla hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kitsiou'nun zayıf vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

15. dakikada Juanfran'ın sağ çaprazdan yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Friedrich, topu kornere tokatladı.

28. dakikada ceza sahasının solundaki Ceyhun Gülselam, topu penaltı noktasının gerisindeki Bakasetas'a çıkardı. Bekletmeden vuruşunu yapan Bakasetas'ın şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu MKE Ankaragücü savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

31. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

40. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayının üzerinde buluşan Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Welinton'un Orgill'i ceza sahasında düşürmesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Orgill'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Marafona, sağına uzanarak topu kurtardı. Penaltıdan sonra aynı dakikada gelişen konuk ekip atağında, Salih Uçan'ın pasına ceza sahasında gelişene vuran Efecan Karacan'ın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

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