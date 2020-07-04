Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Donald (Dk. 87 Walter), Murat Yıldırım (Dk. 75 Kjartansson), Ndayishimiye (Dk. 46 Robin Yalçın), Acquah, Fofana (Dk. 87 Ahmed Ildız), Umut Bulut
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 90+6 Polomat), Sefa Yılmaz (Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 76 Seuntjens), Candeias, Stancu
Sarı kartlar: Dk. 18 Ndayishimiye, Dk. 18 Murat Yıldırım, Dk. 57 Mina, Dk. 59 Umut Bulut, Dk. 63 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Sefa Yılmaz, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 30. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.
53. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda direkten dönen top Ayite'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.
63. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Donald'ın vuruşunda kaleci Nordfeldt'den dönen top Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.