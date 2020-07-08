Futbol: Süper Lig

54. dakikada Mukariu'nun ara pasında ceza alanı sağ tarafında Nazim Sangare'nin pasında Blanco'nun dokunduğu top savunmadan döndü. Sangere önünde bulduğu topu tamamlamak istedi ancak bu kez de savunmada Novak, tehlikeyi son anda önledi.

66. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, beraberliği sağladı. Nazım Sangare'nin sağdan kullandığı taç atışında, kimsenin dokunamadığı top arka taraftaki Yekta Kurtuluş'un önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

75. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı içinde Blanco'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

76. dakikada Blanco'nun geriye doğru çıkardığı topu Nazım Sangare kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti.

81. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

90+4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Boffin, sağ tarafına gelen topu güçlükle yatarak kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

