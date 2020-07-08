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Futbol: Süper Lig

TRABZON HABERLERİ  | 08.07.2020 20:46 | Son Güncelleme

Trabzonspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen (Dk. 79 Hosseini), Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye (Dk. 65 Guilherme), Ekuban (Dk. 65 Nwakaeme), Sörloth

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak (Dk. 90+1 Salih Dursun), Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Mukariu (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Doğukan Sinik (Dk. 71 Chico), Amilton, Blanco

Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) Ufuk Akyol, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 15 ve 43 (Penaltılardan) Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Veysel Sarı, Dk. 24 Amilton, Dk. 43 Mukariu, Dk. 76 Ufuk Akyol, Dk. 85 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 83 Campi (Trabzonspor)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

52. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

54. dakikada Mukariu'nun ara pasında ceza alanı sağ tarafında Nazim Sangare'nin pasında Blanco'nun dokunduğu top savunmadan döndü. Sangere önünde bulduğu topu tamamlamak istedi ancak bu kez de savunmada Novak, tehlikeyi son anda önledi.

66. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, beraberliği sağladı. Nazım Sangare'nin sağdan kullandığı taç atışında, kimsenin dokunamadığı top arka taraftaki Yekta Kurtuluş'un önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

75. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı içinde Blanco'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

76. dakikada Blanco'nun geriye doğru çıkardığı topu Nazım Sangare kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti.

81. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

90+4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Boffin, sağ tarafına gelen topu güçlükle yatarak kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

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