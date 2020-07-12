Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes, Bakasetas, Cisse
Goller: Dk. 21 Jahovic (Frapot TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 38 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0
28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.