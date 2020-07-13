Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko, Recep Niyaz, Murawski, Sackey, Aissati, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Gol: Dk. 14 Ekuban (Trabzonspor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Aissati'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Ekuban, bir süre ilerledikten sonra kalecinin üzerinden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
29. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
34. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından kaleye attığı şutta kaleci Hüseyin topu uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.