Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingül, Özgür Ertem
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Fredy, Ufuk Akyol, Amilton, Jahovic
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 5 Ömer Bayram), Adem Büyük
Gol: Dk. 19 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 42 Linnes (Galatasaray)
Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
19. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Fredy, sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.
37. dakikada Doğukan Sinik'in pas verdiği Nazım Sangare'nin ceza yayının sağından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.