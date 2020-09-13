Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
Gol: Dk. 29 Boyd (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 34 N'Sakala, Dk. 39 Welinton (Beşiktaş), Dk. 36 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 43 Flavio (Trabzonspor)
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
29. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın ilk etkili atağında golü buldu. Sol taraftan gelişen siyah-beyazlı takımın atağında Boyd'un ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, savunmada Hüseyin Türkmen'in kafasından seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1
38. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
42. dakikada Atiba'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.