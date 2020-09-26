Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker Takpak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 58 Safa Kınalı), Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 79 Ahmet Canbaz), Afobe (Dk. 87 Plaza)
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake (Dk. 68 Bülent Cevahir), Murat Akça (Dk. 46 Zeki Yavru), Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Ahmed Ildız (Dk. 46 Lukoki), Adem Büyük (Dk. 79 Jetmir Topalli), Cueva (Dk. 46 Zuqui), Tetteh
Goller: Dk. 24 ve 33 Afobe, Dk. 45+3 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 78 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 80 Zuqui, Dk. 90+4 Tetteh ve Adem Büyük (Yedek kulübesinde) (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Baker (Trabzonspor)
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.
48. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, kaleci Herrera'yı geçen topu çizgi önünde Hadebe çıkardı.
56. dakikada Marlon'un soldan pasında ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdülkadir Ömür, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
58. dakikada kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yerine Safa Kınalı oyuna dahil oldu.
76. dakikada sağ taraftan Lukoki'nin ceza alanına pasında Adem Büyük, Hüseyin Türkmen ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 3-1
87. dakikada Lukoki'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.