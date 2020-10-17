Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes (Dk 67 Alibech), Campanharo (Dk 82 İlhan Depe), Kanga, Hasan Hüseyin Acar, Ackah (Dk. 45 Henrique), İlhan Parlak (Dk. 67 Lennon)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Gradel ( Dk 70. Kayode (Dk. 90 Dsouza), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk 84 Yasin Öztekin), Yatabare
Gol: Dk. 28 Ziya Erdal, Dk. 60 Yatabare Dk. 83 Farj (Demir Grup Sivasspor) Dk. 52 Kanga (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Goiano, Dk. 45 Fajr, Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor) Dk. 69 Henrique, Dk. 71 Campanharo, (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor- Demir Grup Sivasspor karşılaşması konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
46. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
52. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Fernandes'in pasında topla buluşan Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Kanga ile buluşturdu. Kanga'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
60. dakikada konuk takım yeniden üstünlük sağladı. Sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda kaleci Lung'dan dönen topa vuran Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, rakibi Sapunaru ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler VAR'a giderek Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.
83. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Yasir Subaşı'nın Lung'a göndermek istediği topu araya giren Kayode kaptı. Ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, vuruş açısını kaybedince meşin yuvarlağı kale alanında müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Fajr, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.
90+8. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Cofie’nin vuruşunda Lennon’un elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Yasin Öztekin’in kullandığı penaltıda kaleci Lung, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkararak gole izin vermedi.
Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.