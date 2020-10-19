YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 19.10.2020 22:17 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği: 1 - Yukatel Denizlispor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Mesanovic (Dk. 71 Sacko), Rodallega (Dk. 89 Dossevi)

Goller: Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

58. dakikada Polomat'ın pasında ceza yayında toplu buluşan Johansson'un gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Mert Güzenge, Özer Özdemir'in müdahalesi sonrası Ayite'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

69. dakikada Sagal'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

81. dakikada Aissati'nin ara pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

85. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

90. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ayite, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru yaptı. Candeias'ın gelişine yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:39
İkindi
15:40
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Belen Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Bilir Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Lalem Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Altındağ Belediyesi, minik kedi yavrularına sahip çıktı
Altındağ Belediyesi, minik kedi yavrularına sahip çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
30 Ağustos Zafer Parkı açılıyor
30 Ağustos Zafer Parkı açılıyor
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.