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Futbol: Süper Lig

TRABZON HABERLERİ  | 30.10.2020 22:11 | Son Güncelleme

Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 4

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Mumanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Flavio (Dk. 61 Djaniny), Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Diabate), Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan (Dk. 90+1 Ahmet Oğuz), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Anıl Koç), Varga (Dk. 46 Koita), Hodzic (Dk. 89 Alan)

Goller: Dk. 8 Tirpan, Dk. 41 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Edgar (kendi kalesine), Dk. 90+3 Koita (Kasımpaşa), Dk. 23 Serkan Asan, Dk. 31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Tarkan Serbest, Dk. 86 Koita (Kasımpaşa), Dk. 86 Djaniny, Dk. 90+2 Nwakaeme (Trabzonspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi.

55. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada soldan ceza alanına giren Hodzic, Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Aytaç Kara, kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine doğru gelen topu çıkarmayı başardı.

63. dakikada Tirpan'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Hodzic'in sert şutunda, top üsten auta gitti.

70. dakikada Hodzic'in ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

74. dakikada Hadergjonaj'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

79. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Koita, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan tehlikeyi güçlükle uzaklaştırdı.

87. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Edgar'ın ters vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahelesine karşın top filelerle buluştu: 3-3.

90+3. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında, ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Koita, sert ve düzgün vuruşla topu filelere yolladı: 3-4.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

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