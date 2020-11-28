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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir: 3 - Yukatel Denizlispor: 3

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 85 Ravil Tagir), Skrtel, Ponck, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Giuliano), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Azubuike), Visca (Dk. 68 Hasan Ali Kaldırım), Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba (Dk. 79 Berkay Özcan)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes (Dk. 46 Bergdich), Murawski, Bakalorz (Dk. 60 Mesanovic), Sacko (Dk. 82 Recep Niyaz), Aissati, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 11 ve 21 Gulbrandsen, Dk. 59 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Özer Özdemir, Dk. 90+2 Rodallega, Dk. 90+7 Murawski (penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Chadli, Dk. 90+6 Skrtel (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçı, 3-3 berabere sona erdi.

51. dakikada Sagal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında savunmaya çarpan top boşta kaldı. Mustafa Yumlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ı geçen topu, Skrtel kornere gönderdi.

59. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golünü attı. Visca sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

62. dakika Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sacko'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Özer, bekletmeden yerden şutunu gönderdi ve top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

90+2. dakikada Denizlispor ikinci golünü attı. Sagal'ın sol kanatan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ravil Tagir ters bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan seken topu Rodallega ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Mustafa Yumlu ile Skrtel'in ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesi sonrasında hakem Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı geldi. Arda Kardeşler, saha kenarına gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

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