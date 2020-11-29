Futbol: Süper Lig

26. dakikada sol kanattan etkili gelen Podolski'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Amilton'un sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

28. dakikada savunmadan gönderilen topu kontrol eden Ricardo Gomes, üç oyuncunun önünü kapatmasına rağmen attığı şutta top kaleci Ferhat Kaplan gole engel oldu.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanata topu alan Kaan Kanak, Novikovas'ın topuğuyla yaptığı duvar pasında içeri sokuldu ve çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

38. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası Fredy'nin ortasında topu kontrol eden Amilton yerden vurdu ancak Kaleci Kayacan Erdoğan topu tutmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

