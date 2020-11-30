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Futbol: Süper Lig

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.11.2020 21:32 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Krvzic (Dk. 68 Henrique), Attamah, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Fernandes), Campanharo, Lennon (Dk. 80 Manzala) , Kanga (Dk. 57 İlhan Parlak)

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ramazan Civelek (Dk. 78 Chahechouhe), Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Zeki Yıldırım), Sabo, Ndao (Dk. 90+2 Alparslan Erdem), Sobiech (Dk. 68 Mevlüt Erdinç)

Sarı kartlar: Dk. 54 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 10. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

53. dakikada sağ taraftan Hasan Hüseyin'in kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunda kaleci Viviano, kale çizgisinde topu çeldi.

55. dakika Fatih Karagümrük sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Balkovic'in yerden sert şutunda, kaleci İsmail yerden seken topu uzaklaştırmayı başardı. Seken top Lichaj'a çarparak kornere çıktı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında ön direğe koşu yapan Sobiech'in kafa vuruşunda meşir yuvarlak az farkla auta gitti.

90+2 dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak geçen Henrique'nin şık pasında altıpas üzerinde topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

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