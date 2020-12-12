Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behic, Fernandes (Dk. 68 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), Ekuban
Sarı kartlar: Dk. 10 Pereira, Dk 57 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında yapılan Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor müsabakası 0-0 berabere sona erdi.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün sert şutunda top defansa çarptı.
58. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Uğurcan Çakır uzanarak kontrol etti.
65. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aziz Behic topu Fernandes'e gönderdi. Fernandes'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci kornere gönderdi.
78. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Lopes ceza sahası içinde takım arkadaşlarına pas verdi. Defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak yeniden Lopes'in önüne düştü. Lopes'in korner çizgisinden gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.