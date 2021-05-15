Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 84 Burak Can Çamoğlu), Ribeiro, Traore (Dk. 72 Muhammed Mert), Boupendza, Akintola (Dk. 63 Kamara), Diouf

Gaziantep: Mustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir (Dk. 83 Tetteh), Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin (Dk. 74 Kenan Özer), Furkan Soyalp, Dicko (Dk. 74 Bilal Başacıkoğlu)

Gol: Dk. 73 Jefferson (Gaziantep)

Sarı kartlar: 45+1 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Kozulj (Gaziantep)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

57. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Dicko'nun şutunda, kaleci Munir gole izin vermedi.

58. dakikada ceza sahası içine giren Boupendza’nın sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Gaziantep öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kozulj'un ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Munir topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Jefferson'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmayı Gaziantep 1-0 kazandı.



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