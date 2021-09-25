Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fajr (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Felix (Dk. 76 Azubuike), Henrique, Gradel (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode (Dk. 63 Yatabare)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Dk. 42 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz (Dk. 73 Karamoh), Adnan Uğur (Dk. 46 Efe Tatlı), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 58 Münir Levent Mercan), Kerim Frei, Pesic (Dk. 73 Arveladze)

Sarı kart: Dk. 90+2 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 1 Kayode, Dk. 50 Goutas, Dk. 56 Felix, Dk. 71 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.

50. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 2-0.

56. dakikada Sivasspor skoru 3-0'a getirdi. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü. Pozisyonu takip eden Felix, topu ağlara gönderdi: 3-0.

66. dakikada orta sahada Caner Erkin'den kaptığı topla ceza sahası içine giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Viviano, topu son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.

67. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

71. dakikada Sivasspor farkı 4'e çıkaran golü buldu. Fajr'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışından etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

75. dakikada defansın uzun pasında topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahasına girdi. Ahmed Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinden auta gitti.

Karşılaşma, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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