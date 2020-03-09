Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 25. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

- Puan durumu

Süper Lig'de oynanan 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR25 15 7 3 49 24 25 52 2. TRABZONSPOR24 14 7 3 55 26 29 49 3. GALATASARAY25 14 7 4 44 20 24 49 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR25 14 7 4 47 28 19 49 5. BEŞİKTAŞ25 13 4 8 40 32 8 43 6. AYTEMİZ ALANYASPOR25 11 7 7 43 25 18 40 7. FENERBAHÇE25 11 7 7 46 33 13 40 8. GÖZTEPE24 9 7 8 29 28 1 34 9. GAZİANTEP FK25 8 8 9 36 40 -4 32 10. YUKATEL DENİZLİSPOR25 7 7 11 25 34 -9 28 11. GENÇLERBİRLİĞİ25 7 7 11 33 43 -10 28 12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR25 6 9 10 28 43 -15 27 13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR24 6 7 11 36 35 1 25 14. ÇAYKUR RİZESPOR24 7 4 13 25 40 -15 25 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR25 4 11 10 20 33 -13 23 16. KASIMPAŞA25 6 5 14 36 50 -14 23 17. MKE ANKARAGÜCÜ25 4 8 13 21 44 -23 20 18. HES KABLO KAYSERİSPOR25 4 7 14 26 61 -35 19 - 26. haftanın programı