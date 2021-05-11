Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 41. hafta maçları yapılırken, şampiyon son hafta müsabakalarının ardından belli olacak.

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 40. haftasında 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, 79 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı, 78 puana sahip üçüncü Galatasaray ise deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek 81 puanda kaldı ve yarışta puan avantajını kaybetti.

Galatasaray, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı ve zirvede Beşiktaş ile puanını eşitledi.

Fenerbahçe ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında 2 puan geride kaldı.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, sezon sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.