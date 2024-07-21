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  4. Futbol tarihinde böyle penaltı görülmedi! Tüm dünya o maçı konuşuyor... Topu topla engelledi, oyundan atıldı

Futbol tarihinde böyle penaltı görülmedi! Tüm dünya o maçı konuşuyor... Topu topla engelledi, oyundan atıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 17:15
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Brezilya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Flamengo ile Criciuma karşı karşıya gelirken mücadelenin son dakikalarında futbol tarihinde daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Futbol tarihinde böyle penaltı görülmedi! Tüm dünya o maçı konuşuyor... Topu topla engelledi, oyundan atıldı

Brezilya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Flamengo ile Criciuma, Mane Garrincha Arena'da kozlarını paylaştı.

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Mücadele ev sahibi Flamengo'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, maçın son bölümünde futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

"DÜNYANIN EN TUHAF PENALTISI"

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Karşılaşmanın 89. dakikasında rakibi karşısında penaltı kazanan Flamengo'nun bu penaltısı 'dünyanın en tuhaf penaltısı' olarak tanımlandı.

TOPU TOPLA ENGELLEDİ

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Karşılaşma 1-1 devam ederken Flamengo'da Everton Soares topla birlikte ceza sahasına girdi. Bu esnada ceza sahası içinde bir top daha vardı. Criciumalı Barreto, rakibini durduramayacağını anlayınca diğer topa vurarak, Everton Soares'in önündeki topa çarptırdı ve topun yönünü değiştirdi.

HAKEM 'PENALTI' DEDİ

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Hakem Maguielson Lima Barbosa, bu pozisyonun üzerine penaltı noktasını gösterdi. Barreto ise sportmenliğe aykırı davranış ya da oyun kurallarına aykırı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Topun başına geçen Gabriel Barbosa da topu filelere göndererek takımını galibiyete taşıdı.

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Brezilya penaltı son dakika
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