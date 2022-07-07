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Futbol tarihinde böyle penaltı yok! Kaleci kendini kaybetti, oyuncunun kalbi durdu!

07.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir penaltı pozisyonu yaşandı. Afrika'nın alt liglerinde oynanan müsabakada kaleci topu kaptıktan sonra takla atarak rakibin üstüne atladı. Kramponları rakibin göğsüne gelince talihsiz oyuncu yere yığıldı. Sağlık ekipleri oyun alanına girdi ve bir anlık kalbi duran futbolcuya kalp masajı yaptı. Daha sonra ise oyundan alınarak hastaneye götürüldü. Maçın hakemi bu olaydan sonra penaltı kararı verdi fakat kaleciye kırmızı kart göstermedi.

Futbol tarihinde böyle penaltı yok! Kaleci kendini kaybetti, oyuncunun kalbi durdu!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. Afrika'nın alt kategorilerinde oynanan müsabakada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kaleci topu kaptıktan sonra aniden takla atarak rakibin üstüne atladı ve sonrasında olanlar oldu.

KALBİ DURDU AMA KIRMIZI KART YOK

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Rakibinin göğsüne kramponlarıyla vuran kaleci, hiçbir şey olmamış gibi topu oyuna sokmaya çalıştı. Maçın hakemi oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Kalbinin durduğu anlaşılan futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan talihsiz futbolcu tedavi altına alındı. İşin garip tarafı ise maçın hakemi kaleciye kırmızı kart göstermedi. Penaltı veren hakem büyük şaşkınlık yarattı. Sonrasında penaltı kullanan takım, penaltıyı kaçırdı ve maç kaldığı yerden devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
futbol
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