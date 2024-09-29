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Futbol tarihine geçecek teklif! Mohamed Salah sezon sonunda öyle bir paraya imza atıyor ki...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.09.2024 16:31
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Liverpool'dan ayrılacağı konuşulan Mohamed Salah'ın adı yeniden Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmaya başladı. Liverpool'dan senelik 22 milyon Euro kazanan Mısırlı oyuncuya yaklaşık 70 milyon Euro teklif eden Suudi kulüpleri Salah'ı ikna etti.

Futbol tarihine geçecek teklif! Mohamed Salah sezon sonunda öyle bir paraya imza atıyor ki...
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Mohamed Salah, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı. Liverpool'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı oyuncunun bir sonraki durağı yüksek ihtimalle Suudi Arabistan olacak.

70 MİLYON EURO ÖNERDİLER

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Liverpool'dan 22 milyon Euro kazanan ve neredeyse yarısını vergilere ödeyen Salah, Suudi Arabistan'dan vergiler dışında 70 milyon Euro'luk bir teklif aldı. Kısa sürede ikna olan Salah, Suudi Arabistan temsilcisine sezon sonunu işaret etti.

TAKIM İSMİ VERMEDİLER

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İngiliz medyasında çıkan bu haberde, Suudi Arabistan Ligi'nden teklif yapan takımın ismi paylaşılmadı. Liverpool ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Muhammed Salah mohamed salah salah
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