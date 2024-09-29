Futbol tarihine geçecek teklif! Mohamed Salah sezon sonunda öyle bir paraya imza atıyor ki...

Mohamed Salah, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı. Liverpool'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı oyuncunun bir sonraki durağı yüksek ihtimalle Suudi Arabistan olacak.

70 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Liverpool'dan 22 milyon Euro kazanan ve neredeyse yarısını vergilere ödeyen Salah, Suudi Arabistan'dan vergiler dışında 70 milyon Euro'luk bir teklif aldı. Kısa sürede ikna olan Salah, Suudi Arabistan temsilcisine sezon sonunu işaret etti.

TAKIM İSMİ VERMEDİLER

İngiliz medyasında çıkan bu haberde, Suudi Arabistan Ligi'nden teklif yapan takımın ismi paylaşılmadı. Liverpool ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.