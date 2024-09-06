Futbol tarihinin en ilginç sakatlığı! Göztepe'nin ilgilendiği Adeboyejo, hapşırırken sakatlandı

İsmi Göztepe'yle anılan Bolton'lu futbolcu Adeboyejo, çok büyük bir şanssızlık yaşadı ve sakatlandı.

KABURGASINDAN SAKATLANDI

Adeboyejo, çok şiddetli hapşırdığı için kaburgasından sakatlandı. Kendi evinde otururken böyle bir durumla karşılaşan Adeboyejo hemen hastaneye kaldırıldı.

"KABURGALARININ ARASINDA..."

Bolton Wanderers'ın forveti Victor Adeboyejo'nun sakatlığı sonrası konuşan takımın teknik direktörü Ian Evatt, "Kaburgalarının arasında hafif bir çatlak hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Bunun sadece kıkırdak veya kas sorunu olmasını umuyoruz, ancak taramaları iyice inceleyene kadar bunu bilemeyeceğiz." dedi.