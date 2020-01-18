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  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Altay: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Furkan Ürün

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen (Dk. 15 Yunus Emre Gedik), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin, Akabueze (Dk. 61 Mücahit Can Akçay), Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri), Gimbert

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Hüsamettin Yener (Dk. 57 Hakan Demirci), Putsila, Leandrinho, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Adamu), Tavares (Dk. 90+2 Kazımcan Karataş), Kappel

Gol: Dk. 87 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 45+2 Doğa İşeri, Dk. 57 Hüsamettin Yener, 90+2 Erhan Kartal, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Altay)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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Altay Cesar Grup Ümraniyespor Futbol

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