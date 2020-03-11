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Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.03.2020 21:24 | Son Güncelleme

İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 58 Hüseyin Atakan Üner), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 48 Muhammed Mert, Dk. 90+1 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)

Sarı kart: Dk. 79 Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Maçtan önce her iki takım oyuncularına ve teknik ekiplerine, koronavirüs önlemi amacıyla saha görevlileri tarafından kolonya ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu Futbol İstanbulspor TFF 1. Lig

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