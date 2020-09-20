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Futbol: TFF 1. Lig

GİRESUN HABERLERİ  | 20.09.2020 21:12 | Son Güncelleme

Giresunspor: 1 - Menemenspor: 1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Tavares (Dk. 46 Balde), Nalepa, Sadi Karaduman, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 61 Serginho), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Hayrullah Bilazer (Dk. 60 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 85 Erol Can Akdağ)

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Murat Elkatmış, Murat Erdemir (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Tidjani (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Olatunbosun, Tayfur Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 71 Bekir Can Sönmez), Rasheed

Goller: Dk. 76 Balde (Giresunspor), Dk 90+5 Rasheed (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Olatunbosun, Dk. 63 Domgjonas, Dk. 70 Mehmet Aytemiz, Dk. 75 Yusuf Talum (Menemenspor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in ikinci haftasındaki Giresunspor-Menemenspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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