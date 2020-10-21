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Futbol: TFF 1. Lig

GİRESUN HABERLERİ  | 21.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Giresunspor: 4 - Adanaspor: 3

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Giresunspor: Tolgahan Acar, Kerem Kalafat (Dk. 83 Hayrullah Bilazer), Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Uzodimma (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Nalepa, Eren Tozlu (Dk. 83 Erol Can Akdağ), Traore (Dk. 59 Serginho), Caner Hüseyin Bağ, Balde

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Evren Korkmaz, Donkor, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Atalay Babacan), Rayan (Dk. 46 Ergin Keleş), Celil Yüksel, Tevfik Altındağ, Eren Keleş, Ozegovic

Goller: Dk. 2 ve 88 Balde, Dk. 25 Diarra, Dk. 85 Erol Can Akdağ (Giresunspor), Dk. 64 Celil Yüksel, Dk. 76 ve 82 Ozegovic (penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Uğurcan Yazğılı, Dk. 47 Furkan Şeker, Dk. 74 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 28 Uzodimma, Dk. 90+3 Balde (Giresunspor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, sahasında Adanaspor'u 4-3 yendi.

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Espiye
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